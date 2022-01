"Em 2021, esta celebração foi cancelada a bem da saúde de todos. Em 2022, a realidade é diferente, é certo, mas continua a ser inviável, no contexto pandémico em que vivemos, realizar a festa na rua, com a proximidade e espontaneidade que é um traço de identidade do 'Carnaval mais português de Portugal', referem em comunicado o município de Torres Vedras e a empresa municipal Promotores, que "decidiram não organizar desfiles e festejos do Carnaval".

O Carnaval de Torres Vedras, que remonta a 1930, também não se realizou em 1984 devido às cheias ocorridas meses antes na cidade, o que voltou a acontecer em 2021 devido à pandemia de covid-19.

Por edição, o Carnaval de Torres Vedras recebe cerca de meio milhão de visitantes durante os seis dias do evento e gera receitas de 10 milhões de euros na economia local.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, regista 12.012 casos confirmados de infeção por covid-19, dos quais 2.022 estão ativos, 9.793 recuperaram e 197 morreram.

