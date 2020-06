Segundo um comunicado enviado à agência Lusa pelo gabinete de Justin Trudeau, o chefe do Governo canadiano prometeu trabalhar em estreita colaboração com o Presidente angolano e com outros líderes africanos com o objetivo de "fortalecer parcerias regionais e globais" para construir um mundo "mais junto e inclusivo para todos".

Na nota, Trudeau expressou ainda solidariedade a João Lourenço e ao povo angolano devido à pandemia, numa altura em que "estão a tomar as medidas necessárias para conter a covid-19 e a responder aos seus impactos.