O maior objetivo do projeto do Canadá é a redução da mortalidade de crianças menores de cinco anos, disse a representante da embaixada do Canadá em Moçambique, Lídia Mondlane, citada hoje pelo diário Notícias.

A representante falava durante a inauguração de um centro de saúde no distrito de Zavala, província de Inhambane, no sul do país.