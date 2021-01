Em comunicado, a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) esclarece que a decisão foi tomada "após o parecer favorável do Governo português ao decreto presidencial que propõe a renovação do estado de emergência, podendo o Conselho de Ministros declarar novas medidas de combate à pandemia" de covid-19.

"Avaliando a evolução da situação, sendo expectável a interdição de circulação entre concelhos, [a FPA] entendeu adiar, para data a designar, os Campeonatos Nacionais de estrada", pode ler-se na nota.

Assim, a nova data será proposta tendo em conta a evolução da situação pandémica, para garantir a participação "de todos os atletas inscritos".

Portugal contabiliza pelo menos 7.286 mortos associados à covid-19 em 436.579 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos concelhos do território do continente com risco de contágio mais elevado.

