Segundo a PSP, a campanha pretende "alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas, e é responsável por mais de 50% das infrações registadas".

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021, a ação de fiscalização e sensibilização vai decorrer em várias cidades do país até 16 de agosto.

"De forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores", a campanha integrará ações de sensibilização pela ANSR e operações de fiscalização pela PSP e pela GNR "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário" onde ocorrem regularmente infrações que representam um risco acrescido para a ocorrência de acidentes, anunciou a PSP em comunicado.

