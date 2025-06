O Banco Alimentar revelou que esta recolha representa um acréscimo de 6,4% em relação à campanha homóloga de 2024, que angariou 1.755 toneladas, divulgou a instituição através de um comunicado.

"A adesão à campanha do Banco Alimentar voltou a ser incrível. É muito gratificante poder contar com a participação de tantas pessoas que vão às compras e partilham alimentos com quem mais precisa, respondendo ao apelo do Banco Alimentar e não ficando indiferentes", afirmou a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Isabel Jonet, citada no texto.

Segundo o Banco Alimentar, os alimentos recolhidos serão distribuídos a partir da próxima semana por 2.300 Instituições de Solidariedade Social, que os vão entregar "a cerca de 360 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou de refeições confecionadas servidas em lares, apoio ao domicilio, creches, refeições a pessoas sem abrigo, entre outras".

Além da campanha presencial deste fim de semana, que contou com a participação de cerca de 40 mil voluntários, vai ainda ser possível contribuir, até 02 de junho, através de vales disponíveis nos supermercados ou na plataforma eletrónica disponível em www.alimentestaideia.pt.

Em 2024, os 21 Bancos Alimentares Contra a Fome operacionais em Portugal distribuíram um total de 27,5 milhões de quilogramas de alimentos, um movimento médio de 109 toneladas por dia útil, num valor global estimado superior a 45 milhões de euros.

