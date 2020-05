Segundo um comunicado no 'site' do organismo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Camões associa-se, desta forma, ao "esforço da comunidade internacional em corresponder aos apelos lançados por diversas agências das Nações Unidas para reforçar a sua capacidade de resposta humanitária à crise pandémica".

Os 275 mil euros destinam-se ao combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus em Angola, Moçambique, Timor-Leste e Venezuela, "países parceiros estratégicos da cooperação portuguesa".