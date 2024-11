As buscas estão a decorrer desde a manhã de hoje, disse à Lusa fonte da PJ, acrescentando não poder adiantar mais pormenores.

Fonte da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira também confirmou à Lusa estarem a decorrer buscas nas instalações do município.

A mesma fonte adiantou que as buscas incidem em vários departamentos da Câmara, entre eles o Urbanismo e a Fiscalização, acrescentando que a autarquia está a colaborar com as autoridades.

