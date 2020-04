"Pretendemos proporcionar meios que ofereçam segurança aos nossos munícipes nas atividades que têm de realizar neste período de contingência sanitária", disse à agência Lusa a presidente da câmara, Maria das Dores Meira.

Segundo a autarca, a decisão de adquirir e distribuir máscaras reutilizáveis à população foi tomada na sequência da recomendação da Direção-Geral de Saúde para o "uso generalizado de máscara em espaços coletivos fechados, como supermercados e transportes públicos", a par das preocupações de distanciamento social, higienização das mãos e outras medidas de prevenção da propagação do coronavírus que provocou a pandemia da covid-19.

Segundo a Câmara Municipal de Setúbal, as máscaras comunitárias escolhidas pelo município, que serão distribuídas através das caixas do correio dos munícipes (num kit com três unidades), no terminal rodoviário e estação de comboios de Setúbal, "permitem uma maior rentabilidade e durabilidade do que as descartáveis, em concreto mais de meia centena de lavagens numa utilização diária máxima de sete horas".

A Câmara de Setúbal adianta ainda que metade das 80.000 máscaras são produzidas por uma "empresa que comercializa máscaras certificadas pela Direção-Geral de Saúde" e as outras 40 mil, em tecido tnt, pelas costureiras do grupo de voluntariado `Solidariedade Entre Linhas´.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou perto de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 820 pessoas das 22.353 confirmadas como infetadas, e há 1.143 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

