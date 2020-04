"Em conjunto com os agrupamentos de escolas foi feito o levantamento das necessidades, tendo a Câmara decidido disponibilizar um total de 884 'tablets' com acesso à Internet para apoiar os alunos carenciados", referiu uma fonte do gabinete de comunicação da autarquia do distrito de Faro.

O município de Portimão tem cerca de cinco mil alunos a frequentarem o ensino básico.

Segundo a fonte autárquica, os equipamentos vão ser geridos pelos diversos Agrupamentos de Escolas do concelho, que os vão distribuir "em sistema de empréstimo" pelos encarregados de educação em função dos dados recolhidos para que os alunos possam acompanhar o Plano Nacional de Ensino à Distância.

A medida insere-se no "Portimão dá-lhe a Mão", um programa para apoiar as famílias face aos impactos nocivos da atual pandemia de covid-19.

Portugal regista 687 mortos associados à covid-19 em 19.685 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 30 mortos (+4,6%) e mais 663 casos de infeção (+3,5%).

O decreto presidencial que prolonga até 02 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".

JPC // VC

Lusa/Fim