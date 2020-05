Em comunicado, hoje divulgado à imprensa, a Câmara de Oeiras refere que no âmbito do apoio serão doados à Guiné-Bissau dois ventiladores, 50 mil máscaras cirúrgicas, 50 mil pares de luvas, duas mil máscaras sociais e 12 termómetros de infravermelhos.

"Esta ação de cooperação com a Guiné-Bissau é a primeira de várias ações que serão desenvolvidas com os PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e pretende dar resposta à crise sanitária provocada pela covid-19, colmatando as necessidades sentidas no acesso a equipamento de tratamento médico e proteção individual", refere o comunicado.

A iniciativa solidária com os PALOP representa um apoio conjunto de 700 mil euros.

O apoio fornecido chega a Bissau na sexta-feira.

O número de infeções por covid-19 na Guiné-Bissau aumentou hoje para 1.109, registando-se seis vítimas mortais e 42 recuperados, disse o Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES) guineense.

No âmbito do combate à pandemia, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, decretou o estado de emergência, até 26 de maio, e o recolher obrigatório entre as 20:00 e as 06:00 no país.

Além daquelas medidas, as pessoas só podem circular entre as 07:00 e as 14:00 locais.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

MSE // JH

Lusa/Fim