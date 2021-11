De acordo com fonte da Agência de Aviação Civil (AAC) cabo-verdiana, o "primeiro exercício de cinzas vulcânicas" da região AFI (Região Oceânica Africa e Índico) "será planeado e executado" por Cabo Verde na manhã do dia 30 de novembro, "simulando a erupção do vulcão da ilha do Fogo, que emitirá nuvens de cinzas vulcânicas no espaço aéreo sobre Cabo Verde e Senegal".

A simulação 'afetará' o tráfego aéreo na FIR (Região de Informação de Voo) do Sal e na FIR de Dacar (Senegal), segundo a agência reguladora da aviação civil do arquipélago.

"Cabo Verde tem uma grande responsabilidade na execução e planeamento deste exercício e conta com a experiência de ter lidado com uma erupção recente do vulcão do exercício a ser simulado", recorda fonte da AAC.

A mesma fonte explica que para a realização deste exercício, de "cinzas vulcânicas", serão envolvidos diversos intervenientes, entre os quais a AAC, o Serviço de Controlo de Tráfego Aéreo, o Serviço de Meteorologia Aeronáutica, o Serviço de Informação Aeronáutica (NOTAM Office), o VAAC-Toulouse (Volcanic Ash Advisory Centre) e os operadores aéreos, entre outros.

"As cinzas vulcânicas representam um sério risco para a aviação, tendo em conta que podem levar à paragem dos reatores de uma aeronave e sua subsequente queda, em caso de ingestão das partículas que as compõem. Esse fenómeno pode atingir altitudes elevadas e percorrer vários quilómetros, afetando vários países ou regiões, e consequentemente levando à interrupção e até encerramento de espaços aéreos devido, também, a queda brusca de visibilidade", recorda a AAC.

A última erupção vulcânica em Cabo Verde aconteceu no Fogo, em 2014, a 27.ª na história daquela ilha registada desde 1500.

Entre novembro de 2014 e fevereiro de 2015 foram 77 dias de erupção no Fogo, que também condicionaram a atividade de navegação aérea.

Este exercício está a ser preparado num momento em que o vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, no vizinho arquipélago das Canárias, se mantém ativo, numa erupção que já dura desde 19 de setembro de 2021, com disrupções nos serviços de navegação aérea na ilha e arredores.

De acordo com a AAC, outras regiões áreas têm realizado exercícios idênticos, a última das quais na Europa, que contou com a participação de Cabo Verde, como convidado externo.

