Na habitual conferência de imprensa semanal de ponto de situação da pandemia no país, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que a campanha da vacinação continua no país, nesta fase em pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.

Nesta faixa etária, disse que um total de 12.676 pessoas já receberam a sua primeira dose da vacina, apelando a todos para se inscreverem para serem imunizados.

Até ao momento, quase 19 mil pessoas já receberam pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19, dos quais 95% são profissionais de saúde e desses cerca de 70% já tomaram as duas doses, ainda segundo a mesma fonte.

O porta-voz do Ministério da Saúde disse que o ?stock' de vacinas no país não é suficiente para alargar a vacinação a mais grupos, mas garantiu que Cabo Verde continua em contacto com vários parceiros para obter mais doses.

E com a aprovação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para utilização da vacina chinesa, Jorge Barreto acredita que vai melhor as condições de acesso e é uma "boa notícia" para Cabo Verde.

"E nós esperamos tirar um bom proveito de mais esta vacina que recebe a autorização da OMS para a sua utilização numa situação de emergência", afirmou o diretor, dando conta que outras vacinas estão à espera de autorização, esperando que seja o mais breve possível.

"Para que possamos ter essa possibilidade de alargar o nosso leque de vacinas para ter acesso. O país está a trabalhar para ter muito em breve mais vacinas para dar seguimento à campanha de vacinação", salientou.

Jorge Barreto relembrou que o facto de as pessoas estarem vacinadas contra a covid-19 não as impede de ter a doença, mas sim reduz consideravelmente essa probabilidade e de ter complicações de saúde que podem levar à morte.

Cabo Verde recebeu 24.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em 12 de março e 5.850 da Pfizer dois dias depois, com o plano de vacinação nacional que iniciou em 19 de março.

As doses já recebidas em Cabo Verde inserem-se num total de 108 mil a fornecer pela AstraZeneca ao abrigo da Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.

Cabo Verde conta com um total de 26.578 casos positivos acumulados desde 19 de março de 2020, dos quais 23.402 casos considerados recuperados, 235 óbitos e há ainda a contabilizar 2927 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.294.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 158,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // RBF

Lusa/Fim