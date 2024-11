"Cabo Verde orgulha-se da parceria especial com a UE, um quadro inovador de diálogo político e de desenvolvimento sustentável, alicerçado em valores comuns como a democracia, a defesa dos direitos humanos, o Estado de direito, a boa governação e uma ordem internacional assente em regras", lê-se no documento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional (MNECIR).

Cabo Verde enalteceu "o salto qualitativo ocorrido com a parceria especial", destacando quatro aspetos: a seleção do arquipélago para projetos emblemáticos UE-África, a renovação do acordo de pescas, o aumento das operações de vigilância marítima e o financiamento de projetos Global Gateway no valor de 300 milhões de euros.

"Um bem-haja à parceria especial", conclui o comunicado.

A 19 de novembro de 2007, os 27 estados-membros da UE, reunidos em Bruxelas, sob presidência portuguesa, chegavam a um acordo de princípio sobre a parceria especial com Cabo Verde.

Entre os objetivos estavam o reforço do diálogo político e a convergência económica.

