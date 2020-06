O anúncio do 13.º óbito foi feito pelo diretor nacional de Saúde, Artur Correia, na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da pandemia no país, indicando que a morte foi registada na cidade da Praia, ilha de Santiago, e trata-se de uma pessoa com mais de 80 anos com outros problemas de saúde.

Com mais esta morte, a cidade da Praia passa a registar sete óbitos relacionados com a covid-19, de um total de oito na ilha de Santiago, sendo que o outro foi em São Domingos. Registaram-se ainda mais três óbitos na ilha do Sal, um na Boa Vista e outro em São Vicente.

Do total de óbitos no país, sete são do sexo feminino e seis do sexo masculino. Nove das pessoas têm mais de 60 anos, ainda segundo o diretor nacional de Saúde.

Cabo Verde atingiu hoje um total de 1.165 casos confirmados, dos quais 607 recuperados (52,7%), dois doentes foram transferidos para os seus países e tem neste momento 543 casos ativos da doença.

Do total de doentes ativos, Artur Correia avançou que 12 estão em internamento hospitalar, sendo sete na Praia, quatro em Santiago Norte e um no Sal.

A semana passada, o país registou o recorde de casos diários, com 64 em dois dias consecutivos, mas Artur Correia disse que não é um aumento brusco e que, se comparando com as semanas epidemiológicas anteriores, há inclusive uma diminuição semanal.

O porta-voz do Ministério da Saúde explicou que a maioria dos casos tem a ver com o foco na ilha do Sal, já que Praia e Santa Cruz, na ilha de Santiago, estão com situações estacionárias.

O responsável de Saúde disse que é impossível não continuar a ter casos noutras ilhas do país, tendo em conta a circulação de pessoas, pelo que exigiu responsabilidade, não só das instituições, mas também das populações.

"O que estamos a fazer é reforçar a nossa capacidade de resposta, sabendo que vamos ter casos em outras ilhas. O nosso desafio é controlar a dinâmica da evolução desses casos nas diferentes ilhas do país, para que não sufoque o nosso sistema de saúde", assinalou Artur Correia.

Em África, há 9.660 mortos confirmados em mais de 384 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 501 mil mortos e infetou mais de 10,16 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // SR

Lusa/Fim