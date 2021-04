Num total de 1.204 amostras analisadas pelos laboratórios de virologia, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que 186 deram resultado positivo para a covid-19, numa taxa de positividade de 15,4%.

São Vicente foi a ilha com mais casos nas últimas 24 horas, com 44, em 262 amostras analisadas, e também a que registou uma das três mortes no país.

A outra morte foi contabilizada na cidade da Praia, capital do país, que reportou mais 28 novos casos, e a ilha do Sal também tem mais um morto e 18 infetados pelo novo coronavírus.

Ainda na ilha de Santiago, foram registados casos nos concelhos de Ribeira Grande e São Salvador do Mundo, com um cada, São Domingos, São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz, todos com três, e Santa Catarina (5).

O Maio tem nove infetados, a Boa Vista registou 24, os mesmos que São Nicolau, mas repartidos pelos concelhos da Ribeira Brava (11) e Tarrafal (13), Fogo tem 13, todos em São Filipe, e Santo Antão somou mais 10, divididos por Ribeira Grande (4), Paul e Porto Novo, com três cada.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde de Cabo Verde deram alta a mais 190 pessoas, aumentando para 19.715 casos recuperados.

Desde o início da pandemia, o país registou um acumulado de 22.772 casos positivos, dos quais 211 resultaram em óbitos e há 2.832 casos ativos da doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.122.150 mortos no mundo, resultantes de mais de 147,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

