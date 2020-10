O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que os laboratórios de virologia do país analisaram 526 amostras nas últimas 24 horas, dos quais 76 deram resultado positivo para a covid-19, e 26 desses na cidade da Praia, na ilha de Santiago.

Ainda na ilha de Santiago, foram contabilizados casos nos municípios de Santa Catarina (10), São Domingos (3), Ribeira Grande, Tarrafal e Santa Cruz, com dois cada um.

Os restantes casos foram registados nos concelhos de São Filipe (19), na ilha do Fogo, em São Vicente (2), Santo Antão (9), distribuídos por Porto Novo (4) e Paul (4) e ainda um caso na Ribeira Brava de São Nicolau.

O Ministério da Saúde anunciou ainda que o país registou mais três mortes por covid-19, sendo um na Praia, outro em Santa Catarina, ambos em Santiago, e outro em São Filipe, na ilha do Fogo.

O país contabiliza até ao momento 94 pessoas que morreram por causa da infeção, ainda segundo as autoridades sanitárias.

Nas últimas 24 horas, o arquipélago deu ainda alta a mais 94 pessoas, passando a ter agora um acumulado de 7.034 doentes considerados recuperados da doença, correspondendo a 85,8% do total de casos.

Do total acumulado de 8.198 casos positivos registados desde 19 de março, dois foram transferidos para os seus países e Cabo Verde tem neste momento 1.068 casos ativos de covid-19.

Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da covid-19 no país, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças Prioritárias, Jorge Noel Barreto, informou ainda que há 34 casos suspeitos da doença no país e 22 pessoas internadas no hospitais.

O porta-voz do Ministério da Saúde disse ainda que a situação atual no país mostra que a curva ainda está ascendente, mas sem aumento brusco de casos, mas aproveitou para apelar, uma vez mais, as pessoas ao cumprimento das medidas preventivas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

