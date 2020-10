O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou em comunicado que o mais recente óbito aconteceu no concelho de São Filipe, na ilha do Fogo, com o país a passar a contabilizar um total de 69 mortos por causa da doença.

A mesma fonte avançou que os laboratórios de virologia analisaram 470 amostras nas últimas 24 horas, das quais somaram-se mais 85 casos novos positivos, dos quais 31 na cidade da Praia, ilha de Santiago.

Ainda na ilha de Santiago, foram notificados casos nos concelhos de Santa Catarina (27), Santa Cruz, Tarrafal e Ribeira Grande (um cada), São Lourenço dos Órgãos (04) e São Domingos (03).

Os restantes casos foram contabilizados no concelho de São Filipe (07), na ilha do Fogo, mas também em São Vicente (05), Boa Vista (04) e Ribeira Brava de São Nicolau (01).

As autoridades de saúde cabo-verdiana registaram ainda mais 108 recuperados (Praia com 77, Ribeira Grande de Santiago cinco, Santa Catarina 19, São Miguel dois, São Filipe um, São Domingos dois, Boa Vista dois), passando a totalizar 5.632 pessoas que já tiveram alta.

Neste momento, o país conta com 815 casos ativos de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e quarenta e cinco mil mortos e mais de 35,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // LFS

Lusa/Fim