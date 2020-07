"Até este momento temos 850 doentes recuperados e hoje tivemos um dos maiores números: 78, nomeadamente no Sal (38), Praia (35) Santa Cruz (1) e Santa Catarina (4)", anunciou Artur Correia, na habitual conferência de imprensa de ponto de situação da covid-19 em Cabo Verde.

O porta-voz do Ministério da Saúde destacou o caso da Praia, na ilha de Santiago, o concelho do país com mais casos de covid-19 acumulados, mas também o que tem mais doentes recuperados, 616 até agora, mais do que os 359 casos de infeção ativa.