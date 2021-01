O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou em comunicado que os laboratórios de virologia analisaram 706 amostras nas últimas 24 horas e 69 deram resultado positivo para a covid-19.

Este foi maior número diário dos últimos 33 dias seguidos, depois de 71 casos em 03 de dezembro, com o país a registar uma redução acentuada de novos casos desde então.

Dos novos casos, a maioria (33) foi registado na ilha de São Vicente, que é neste momento o principal foco de transmissão comunitária da doença, com 177 casos ativos.

Segue-se a cidade da Praia, na ilha de Santiago, com mais 21 novas infeções, da Ribeira Grande de Santo Antão, com sete, e dos municípios de São Miguel e Santa Cruz, em Santiago, São Filipe, no Fogo, e Maio, todos como dois casos cada.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 25 pessoas, de um total agora de 11.633 casos considerados recuperados da doença.

Com os novos dados, o país aumentou para 12.052 os casos positivos acumulados desde 19 de março, mantém 113 óbitos (ainda não registou nenhum este ano), dois doentes transferidos e 301 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.869.674 mortos resultantes de mais de 86,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 68.755 mortos confirmados e mais de 2,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

