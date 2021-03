Em comunicado, o ministério informou que foram analisadas 312 amostras e encontrados 32 novos casos positivos do novo coronavírus, com a Praia a ser o concelho mais afetado, com 11 infetados.

Ainda na ilha de Santiago, foi registado um caso novo em Santa Cruz, enquanto os restantes são em Ribeira Brava (08) e Tarrafal (01), em São Nicolau, Sal (05), São Vicente (02), Boa Vista (03) e Maio (01).

Desde domingo que as autoridades de saúde deram alta a mais 61 pessoas, chegando a 14.875 casos recuperados, que representam 96,4% do total de 15.432 casos positivos acumulados no país desde 19 de março.

Neste momento, Cabo verde tem 397 casos ativos (2,6%), 147 óbitos, cinco mortes por outras causas e oito transferidos.

Em conferência de imprensa, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, indicou que as autoridades de saúde notificaram três casos suspeitos, 268 em quarentena à espera dos resultados dos inquéritos epidemiológicos e há 15 pessoas internadas nos hospitais, três deles em estado mais grave.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.531.448 mortos no mundo, resultantes de mais de 114 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

