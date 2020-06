Em comunicado, o Ministério da Saúde e Segurança Social informou que o Laboratório de Virologia analisou 73 amostras no dia 02 de junho, dos quais 11 deram resultado positivo e todos na cidade da Praia.

A Praia, capital de Cabo Verde, continua a ser o principal foco do vírus, agora com 403 casos, dos quais quatro óbitos e 177 doentes recuperados da doença.

Com estes novos dados, o país passa a contabilizar um acumulado de 477 casos de covid-19, nas ilhas de Santiago (412), Boa Vista (56), São Vicente (04) e Sal (04).

Do total, registaram-se cinco óbitos, dois doentes foram transferidos e 238 são considerados curados da doença, mais um do que na terça-feira.

Assim, o país tem neste momento 232 doentes internados nos isolamentos institucionais.

"Os doentes com infeção ativa continuam em isolamento e com evolução favorável", lê-se no comunicado, assinado pelo ministro das Saúde, Arlindo do Rosário.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 377 mil mortos e infetou mais de 6,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,6 milhões de doentes foram considerados curados.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (1.339 casos e oito mortos), seguida da Guiné Equatorial (1.306 casos e 12 mortos), São Tomé e Príncipe (484 casos e 12 mortos), Cabo Verde (477 casos e cinco mortes), Moçambique (307 casos e dois mortos) e Angola (86 infetados e quatro mortos).

O país lusófono mais afetado pela pandemia é o Brasil, com 31.199 mortes e mais 555 mil contaminados, sendo o segundo do mundo em número de infeções, atrás dos Estados Unidos (mais de 1,8 milhões) e à frente da Rússia (mais de 423 mil).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China

RIPE // JH

Lusa/Fim