Do total de 1.470 resultados recebidos dos laboratórios de virologia, o ministério cabo-verdiano avançou que há 35 casos novos positivos de infeção pelo novo coronavírus, numa taxa de positividade de 2,4%.

Os novos infetados foram diagnosticados na Praia (13), Santa Catarina (seis), Ribeira Grande e São Salvador do Mundo, com dois cada, e um em Santa Cruz, todos na ilha de Santiago.

Há ainda mais três infetados no Maio, um na Boa Vista, um no Sal, três em São Vicente, dois em Santo Antão, sendo um cada na Ribeira Grande e no Porto Novo, e um nos Mosteiros, na ilha do Fogo.

Em mais um dia sem registo de óbitos, nas últimas 24 horas as autoridades sanitárias de Cabo Verde deram alta a mais 25 pessoas, de um total agora de 33.230 casos considerados recuperados da doença desde o início da pandemia.

Cabo Verde chegou a 33.976 o acumulado de casos positivos desde o início da pandemia no país, em 19 de março de 2020, dois quais 298 resultaram em óbitos e há ainda a contabilizar 427 casos ativos.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da AFP com base em dados oficiais.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.440 pessoas e foram registados 982.364 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

RIPE // LFS

Lusa/Fim