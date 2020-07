De acordo com a atualização no 'site' oficial do Governo (covid19.cv), o número de mortes pela covid-19 passou a ser de 16, mais um do que no dia anterior.

Na mesma atualização, regista-se mais 39 casos positivos de infeção, elevando o total acumulado nacional para 1.421, desde 19 de março.

Do total, 654 casos já foram dados como recuperados e há 749 casos ativos da doença no país.

Em África, há 10.658 mortos confirmados em 433.500 infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 526 mil mortos e infetou mais de 11 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // MLM

Lusa/Fim