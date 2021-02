O ministério cabo-verdiano informou em comunicado que os laboratórios do país analisaram 643 amostras desde quinta-feira, dos quais 16 deram resultado positivo para o novo coronavírus, o menor número contabilizado nos últimos 34 dias.

Os novos casos foram reportados na Praia (05), na ilha de Santiago, cujos municípios de Santa Catarina e São Miguel, com dois cada, e São Lourenço dos Órgãos também tiveram mais infeções.

Os restantes casos foram reportados em São Filipe, no Fogo, com dois, São Vicente, com um, e Tarrafal de São Nicolau, com três.

Desde quinta-feira que as autoridades de saúde deram alta a mais 109 pessoas, de um total agora de 13.622 casos considerados recuperados.

Com os novos dados, Cabo Verde aumentou para 14.306 casos positivos acumulados desde 19 de março, dos quais 135 óbitos e reduziu para 544 o número de casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.285.334 mortos resultantes de mais de 104,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

