"Nesta conferência, nós demonstramos o nosso firme compromisso no sentido de revitalizarmos esta organização que é de consulta política e de cooperação entre as Nações do Atlântico Sul. Esta revitalização é sem dúvida a primeira grande concretização alcançada, mas que precisa, efetivamente, ser continuada e acima de tudo preservada", começou por afirmar a ministra de Estado e da Defesa cabo-verdiana, no discurso de encerramento da VIII reunião ministerial das Zopacas, na ilha cabo-verdiana de São Vicente, durante a qual o país assumiu a presidência para os próximos dois anos.

Segundo a ministra, as Zopacas, que reúne 21 países africanos e três da América do Sul, marcou hoje uma "nova largada" com a reunião ministerial no Mindelo, realizada depois de um interregno de dez anos sem atividade.

"Hoje marcamos uma nova largada, 10 anos depois. Reabrimos os espaços bilaterais e multilaterais de diálogo político e de cooperação entre Cabo Verde e as demais Nações pertencentes a Zopacas", sustentou Janine Lélis, destacando ainda o reforço das pontes e as ligações para incrementar e fomentar o desenvolvimento económico, a proteção ambiental, os recursos naturais, a segurança e defesa.

Apelando a todos a continuarem a ter uma "intervenção engajada, interessada, e persistente" no sentido de manter viva e forte a zona, a ministra entendeu ainda que os membros devem "afincar e robustecer" a cooperação regional e a manutenção da paz e segurança nessa região.

Neste sentido, disse que "as portas estarão abertas" para aproximação a blocos localizados nesta área, permitindo assim o estreitamento de relações entre o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), na América do Sul, e a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral.

"Temos defendido que a segurança cooperativa é fundamental para a concretização dos objetivos que nós traçamos, porque todos nós entendemos que nenhum país conseguirá combater a criminalidade transnacional, a pesca ilegal, o terrorismo a cibercriminalidade, de entre outros muitos males gerais, que nos aflige a todos, de forma isolada", frisou a governante cabo-verdiana.

Janine Lélis avançou que um dos pontos da Declaração do Mindelo é a promoção da conservação e utilização sustentável do meio marinho e dos recursos vivos e ainda a investigação científica marinha e alterações climáticas.

No domínio da cooperação na área de Defesa, disse que os membros estão alinhados e que é preciso aumentar a interação entre as Forças Armadas enquanto componente militar.

A ministra disse que a reunião serviu para os países fortaleceram a cooperação e permitiu a definição de uma estratégia e o desenvolvimento de uma abordagem comum para a manutenção da paz e segurança nessa zona.

"Saímos dessa reunião mais motivados e com um reforçado sentimento de pertença à Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, que nos une. Ficamos com mais confiança em relação ao futuro que exige um grande empreendimento de todos e de cada um de nós nesta construção", referiu a ministra, entendendo que a organização pode tornar-se numa maior referência e contribuição nos esforços globais para a paz, segurança e defesa coletiva.

Com sede em Brasília (Brasil), a Zopacas foi criada por resolução das Nações Unidas em 1986, com o objetivo de evitar a introdução de armamentos nucleares e outros de destruição em massa na região, bem como através do multilateralismo, aproveitar todo o potencial socioeconómico do corredor atlântico.

A VII reunião ministerial (Negócios Estrangeiros ou Relações Exteriores) dos Estados-membros desta organização realizou-se em Montevidéu (Uruguai) em janeiro de 2013.

São signatários da Zopacas, além de Cabo Verde, também Angola, Brasil, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial (todos membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).

Integram igualmente a organização a África do Sul, Benim, Camarões, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Libéria, Namíbia, Nigéria, República do Congo, República Democrática do Congo, Senegal, Serra Leoa e Togo (África), bem como a Argentina e o Uruguai (América do Sul).

