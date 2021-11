"Cabo Verde deve ter como meta, em linha com o que se propõe o plano nacional, reduzir drasticamente a relação de mortes na estrada por 100 mil habitantes ao longo dos próximos 10 anos, que neste momento é de 11, e situar-se entre os dez países africanos com melhores indicadores e índice de segurança rodoviária", traçou o ministro da Administração Interna.

Essas são algumas metas constantes do Plano Nacional Estratégico de Segurança Rodoviária (PNESR) para o período 2021-2030, apresentado na cidade da Praia, no quadro do Dia Nacional da Segurança Rodoviária, assinalado hoje no arquipélago.

De acordo com o ministro, o plano visa a melhoria da segurança rodoviária no país e a promoção de uma cultura de civismo rodoviário nas estradas e nos cidadãos em geral.

"A segurança rodoviária é, efetivamente, uma responsabilidade de todos. Do Estado, das autarquias, das entidades gestoras de infraestruturas, organizações com responsabilidade na segurança e na mobilidade rodoviária, universidades, setor empresarial, agentes económicos, organizações não-governamentais, meios de comunicação e todos nós os cidadãos através do nosso comportamento", enumerou Paulo Rocha, citado pela Inforpress.

O ministro acredita que com base nas metas o país alcançará em 2030 um sistema humanizado de transportes rodoviários que tem no utente da via o centro de todas as preocupações.

E também assente nos quatro pilares de sistema seguro, designadamente a velocidade segura, o veículo seguro, o comportamento seguro e a estrada segura, que devem ser encarados de forma integrada e complementar.

Paulo Rocha acrescentou que o objetivo é integrar contributos de toda sociedade na definição desse plano nacional estratégico, de modo que todos se identifiquem com a nova estratégia e contribuam para o combate à sinistralidade rodoviária.

O ministro indicou que o setor dos transportes rodoviários tem conhecido "avanços significativos" nos domínios da organização, da qualidade do serviço prestado, da regulamentação das atividades, da fiscalização aos transportes públicos e do trânsito no domínio da circulação e segurança rodoviária.

"Reformas importantes têm sido levadas a cabo com aprovação do regulamento de veículos autorizadas a circular que é um dos regulamentos do atual código de estrada", apontou.

Cabo Verde tinha até 2020 um parque automóvel composto por 82.692 veículos e tem registado um aumento gradual do número de acidentes e de feridos.

O Plano Nacional Estratégico de Segurança Rodoviária (PNESR) 2021-2030, sob a responsabilidade da Direção Geral dos Transportes Rodoviários (DGTR), conta com o financiamento do Banco Mundial e deve começar a ser implementado no próximo ano.

RIPE // VM

Lusa/Fim