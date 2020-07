Em nota divulgada pelo também ministro das Finanças, a propósito da primeira sessão parlamentar plenária de julho, que decorre entre hoje e sexta-feira, e que deverá apreciar a proposta de Orçamento do Estado Retificativo para 2020, Olavo Correia advertiu que os "custos" da pandemia de covid-19 "só podem ser abordados numa lógica intergeracional".

"Ou seja, vamos contratar empréstimos concessionais a longo prazo, com período de maturidade de 30 a 40 anos, com período de carência de cinco anos em média, para nos dar tempo para recuperarmos a economia e gerarmos excedentes para irmos pagando a dívida ao longo do tempo", assumiu.