"A classificação pela UNESCO das duas ilhas como reservas mundiais da Biosfera foi um grande êxito, mas a partir de agora iniciamos uma nova etapa, com novos desafios em que a nossa responsabilidade aumenta ainda mais", disse o ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva, um dia após a classificação das ilhas cabo-verdianas do Fogo e do Maio como Reserva Mundial da Biosfera, a primeira do género do país.

A partir de agora, o ministro disse que o país vai ter uma "forte agenda de trabalho" para uma boa apropriação deste conceito a nível nacional e, especialmente, a nível da sociedade nas duas ilhas, para garantir a necessária visibilidade e promover esta distinção no país e no mundo inteiro.