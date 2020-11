"No momento certo temos de fazer uma grande homenagem aos profissionais de saúde de Cabo Verde", disse o chefe do Governo, durante a sua intervenção no ato de tomada de posse do novo diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto.

Para o chefe do Governo, Jorge Barreto, que até agora era diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças Prioritárias, assume uma "missão nobre", e num "momento difícil" por causa da pandemia do novo coronavírus.