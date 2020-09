A medida consta da resolução do Conselho de Ministros de Cabo Verde, que entrou hoje em vigor, declarando a situação de calamidade na ilha do Fogo, novo foco de transmissão da covid-19 no arquipélago, e prorrogando ainda o mesmo estado nas ilhas de Santiago e do Sal.

"A situação de calamidade é declarada com base na evolução epidemiológica atual na ilha do Fogo e ainda existente nas ilhas de Santiago e do Sal e vigora até 31 de outubro", lê-se na resolução.