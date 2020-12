Os dados constam de um relatório do INPS, instituto público que gere as pensões cabo-verdianas, com dados até final de outubro, quando foram atribuídos 463 subsídios para isolamento profilático de trabalhadores, o valor mensal mais alto desde o início da pandemia.

No mês de setembro tinham sido atribuídos pelo INPS um total de 294 destes subsídios, referentes a uma quarentena estipulada em 14 dias, no valor equivalente a 70% do salário mensal auferido pelo trabalhador, e em agosto mais 114.