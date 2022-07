"Estamos aqui a dar um passo histórico. É a primeira vez que um Governo de Cabo Verde está a lançar um edital na área do cinema e do audiovisual (...). Ainda que numa escala menor, porque não vamos logo para os grandes festivais, mas para projetos de média metragem e documentários", explicou Adilson Gomes, diretor-geral das Artes e Indústrias Criativas e coordenador do Núcleo Nacional do Cinema (NuNaC).

Este primeiro edital, conforme explicou o responsável em conferência de imprensa, realizada hoje na cidade da Praia, prevê um período de um mês, de 25 de julho a 25 de agosto, para a apresentação de candidaturas, seguindo-se duas semanas para avaliação das propostas, em três áreas diferentes, por um júri nomeado pelo NuNaC.

A primeira área a apoiar visa projetos de "jovens talentos e primeiras obras", sem trabalhos apresentados publicamente, à exceção do espaço escolar ou universitário.

Outra área de projetos a financiar neste primeiro edital público lançado pelo NuNaC será a produção de documentários cinematográficos e para televisão, de filmes de ficção e de animação, em curta e média metragem.

Por último, o edital admite candidaturas para apoio à internacionalização de trabalhos de criadores nacionais.

"Temos aqui alguns pedidos de apoios para cinéfilos e quem está dentro da área audiovisual e do cinema que querem deslocar-se para participar em festivais, não só nacionais, também internacionais, e que muitas vezes não têm a verba suficiente. Seguramente dará a Cabo Verde outro reconhecimento", disse Adilson Gomes.

O coordenador do NuNaC acrescentou que será dada "atenção especial" ao respeito dos direitos de autor nos trabalhos a apoiar neste concurso: "Os direitos autorais é uma ferramenta importante para a própria sustentabilidade de todo o setor artístico e criativo".

O NuNaC é financiado pela verba arrecadada pela Taxa de Compensação Equitativa pela Cópia Privada -- com uma arrecadação prevista para este ano de cerca oito milhões de escudos (73 mil euros) - e tem por missão apoiar o desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras, potenciando o surgimento de novos valores, contribuindo para a diversidade de oferta cultural e para setores cinematográfico e audiovisual.

"É o único [este edital] que vamos fazer este ano porque como eu disse são oito mil contos [oito milhões de escudos disponíveis para o NuNaC] e temos que fazer aqui uma ginástica para fazer com que essa verba também chegue a outros projetos", acrescentou.

O NuNaC tem como foco criar bases sustentáveis para o surgimento, a médio e longo prazo, de uma estrutura junto do ministério responsável pela área da cultura ou outra entidade pública que vier a tutelar o Cinema e Audiovisual em Cabo Verde, com autonomia administrativa e financeira, para a gestão das atividades cinematográficas e audiovisuais. Um passo que começa a ser dado com este primeiro concurso.

"Nós estamos à espera que tenha um impacto nacional. Sobretudo este edital vai beneficiar os proponentes nacionais, os fazedores de cinema e os profissionais que trabalham na área audiovisual aqui no país. E como é a primeira ferramenta que este ministério, este Governo, está a lançar, achamos que vai ter um impacto muito grande", sublinhou o também diretor-geral das Artes e Indústrias Criativas.

PVJ // VM

Lusa/Fim