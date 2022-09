Depois do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), na cidade da Praia, o segundo Banco de Leite Humano foi inaugurado no Hospital Baptista de Sousa (HBS), na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, pelo ministro da Saúde cabo-verdiano, Arlindo do Rosário, para servir toda a região norte do país.

"Assistimos hoje um momento de alto significado, o alcançar de mais um marco relevante na trajetória que o país tem realizado com vista à redução gradual, consistente e sustentada da mortalidade infantil e de melhoria dos cuidados nutricionais dispensados as nossas crianças sobretudo no primeiro ano de vida", salientou o ministro da Saúde.

O governante destacou ainda o aspeto da solidariedade e a cooperação entre os povos, neste particular a cooperação entre Cabo Verde e o Brasil, dizendo que o ato ainda tem como finalidade um conjunto de estratégias que o executivo cabo-verdiano vem desenvolvendo para a redução da mortalidade infantil.

No âmbito do programa da Semana Mundial de Aleitamento Materno 2022, que decorreu em Cabo Verde em inícios de agosto, o governante sublinhou a meta de "ainda antes de 2025 o país alcançar a taxa de 50% de aleitamento materno, contra os atuais 42%, e chegar a 70% até 2030".

Arlindo do Rosário disse que o Governo irá levar ao plenário da Assembleia Nacional uma proposta de lei de alargamento da licença de maternidade de dois para três meses com vista a promover ainda mais o aleitamento materno.

"Vamos continuar a trabalhar na promoção do aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses criando através de medidas legislativas um ambiente favorável. É sem dúvida um bom exemplo do compromisso do Governo para com a saúde e, em particular, com a saúde das nossas crianças", notou.

O Banco de Leite Humano do HBS, que inicia o atendimento dentro de uma semana, é o resultado da cooperação técnica entre o Governo de Cabo Verde, Fundos das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Governo da República Federativa do Brasil, dentro do projeto assinado em 2008.

O primeiro Banco de Leite Humano de Cabo Verde foi inaugurado no hospital da Praia, em 01 de agosto de 2011, no âmbito do projeto apoiado pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério da Saúde do Brasil e da Fiocruz-IFF & ICICT.

A representante da agência brasileira da cooperação, Ana Perez, disse que o fim dessa cooperação com Cabo Vede é a vida, para que no futuro as crianças possam ser bem-sucedidas, por terem tido acesso a uma boa nutrição.

"Todos que tiveram acesso a uma política pública que tornou ela capaz de se desenvolver e, assim, tornar o país capaz de se desenvolver. É um meio para chegar a algo muito maior e é uma alegria, um privilégio saber que todos nós aqui fizemos parte disso", assegurou a mesma fonte.

Atualmente, o Banco de Leite Humano da Praia conta com uma disponibilidade de mais de 400 litros de leite por ano e é responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e execução de atividades de colheita da produção láctica da nutriz, do seu processamento, controlo de qualidade e distribuição.

Segundo a administração do HUAN, o serviço fez cerca de 32 mil atendimentos e recolheu 3.960 litros de leite materno em 10 anos de funcionamento.

O número de crianças beneficiadas por aquela unidade foi de 48 em 2011, tendo aumentado para 460 em 2019, descendo para 363 no ano seguinte. O número de doadores em 2011 era 82 e passou para 414 em 2019 e no ano 2020 representou mais de 260.

Segundo dados do ministério, após a implementação do Banco de Leite Humano na Praia registou-se uma "diminuição considerável" da taxa de mortalidade infantil no serviço de neonatologia do hospital da capital, que era 10,1% em 2010 e passando para 6,4% já depois do seu funcionamento.

SYN/RIPE // LFS

Lusa/Fim