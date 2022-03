Em comunicado, a PGR refere que a extradição do cidadão britânico foi concretizada em 03 de março, a partir da ilha do Sal, de onde "seguiu viagem para o Reino Unido", após a sua entrega às autoridades daquele país europeu.

Segundo a PGR, ficou assim concluído o último dos pedidos de extradição entrados em Cabo Verde no ano judicial anterior.

Em concreto, é referido no comunicado que o processo de extradição correu termos no Tribunal da Relação de Barlavento, sendo referente a um cidadão nacional do Reino Unido "condenado no seu país pela prática dos crimes de evasão fraudulenta do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e fornecimento de documentos falsos no âmbito da Lei do IVA, e ainda acusado da prática de um crime de lavagem de capitais".

Na sequência de decisão favorável do referido tribunal, "o extraditando interpôs recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que no dia 21 de dezembro confirmou a decisão sindicada, de extradição do visado para o Estado requerente", decisão que transitou em julgado no dia 11 de fevereiro de 2022.

