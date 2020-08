A medida foi anunciada após uma reunião, esta tarde, na ilha do Fogo - novo foco de transmissão da doença no arquipélago -, entre os ministros da Administração Interna, Paulo Rocha, e da Saúde, Arlindo do Rosário, autarcas locais e autoridades de segurança e proteção civil.

"A estratégia do Governo passa por reforçar a coordenação e intensificar as ações de fiscalização e a implementação das medidas adotadas pelo setor da saúde", explicou, em comunicado, o Ministério da Administração Interna.