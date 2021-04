No habitual boletim epidemiológico, aquele ministério cabo-verdiano adiantou que os laboratórios de virologia analisaram 1619 amostras desde sexta-feira e encontraram 310 novos casos positivos, numa taxa de positividade de 19,1%, sendo a maioria na cidade da Praia (192), na ilha Santiago, com também o maior número de amostras (811).

Ainda na maior ilha do país, há mais casos em Ribeira Grande (4), São Domingos (2), Santa Catarina (7), São Salvador do Mundo (2), Tarrafal (1) e Santa Cruz (4).

Os restantes infetados foram reportados nas ilhas do Sal (34), Maio (13), Boa Vista (12), São Vicente (11), Fogo (11), sendo oito em São Filipe e três nos Monteiros, Santo Antão registou mais 14 novos casos, repartidos por Ribeira Grande e Porto Novo com seis cada e Paul com dois, enquanto São Nicolau somou mais três, com dois em Tarrafal e um na Ribeira Brava.

Desde sexta-feira que as autoridades de saúde de Cabo Verde deram alta a mais 150 pessoas, de um acumulado agora de 19.109 casos recuperados desde o início da pandemia, que já infetou um total de 22.094 pessoas no país e provocou 201 óbitos.

Neste momento, a Brava é o único dos 22 municípios do país que não tem qualquer caso ativo da doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.088.103 mortos no mundo, resultantes de mais de 145,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // JPF

Lusa/Fim