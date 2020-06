Em causa está um concurso público nacional, que decorre até 29 de junho, lançado pela Direção-Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Justiça de Cabo Verde, que adotou o prazo de urgência para apresentação de propostas, face aos "atrasos havidos por causa da declaração de estado de emergência", devido à pandemia de covid-19.

"Pelo que há urgência em se proceder com estas aquisições antes do período das eleições, que está prevista para o mês de outubro do ano corrente", lê-se no edital do concurso, documento que pela primeira vez avança o mês da realização das eleições, condicionadas também pelo combate à pandemia.