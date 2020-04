De acordo com os dos recolhidos pela Inspeção Geral do Trabalho (IGT) junto das entidades seguradoras, no ano passado o país registou 238 acidentes, quando em 2018 tinham sido 395, correspondendo a uma redução de 157.

Do total de acidentes de trabalho registado em Cabo Verde no ano passado, cinco resultaram em mortes, o menor número dos últimos três anos (foram 7 em 2017 e seis em 2018).

São Vicente é a ilha com maior registo de acidentes ocorridos no local de trabalho no ano passado, com 116, seguida de Santiago com 53 e Sal com 46, entre os três primeiros.

Os setores da Indústria (72) e Construção Civil (48) registaram maior número de ocorrência de acidentes de trabalho, ainda segundo os dados da IGT.

"São dados que continuam a chamar a atenção para a necessidade de se continuar a apostar na prevenção para a segurança e saúde no trabalho", considerou a inspeção cabo-verdiana na nota publicada pelo Ministério da Justiça e Trabalho nas suas páginas oficiais.

Segundo a mesma fonte, no momento em que o mundo e o país estão a lutar contra a pandemia do novo coronavírus, "as medidas de proteção devem ser reforçadas, com responsabilidades por parte de todos, por forma a se evitar o contagio do vírus da covid 19, em particular no local de trabalho".

Os dados foram publicados por ocasião do Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho, que foi assinalado na terça-feira.

O Ministério da Justiça e Trabalho de Cabo Verde vem assinalando o dia com reforço da mensagem sobre a importância da saúde e segurança no trabalho, neste contexto particular, com uma "forte aposta" na prevenção e no cumprimento das recomendações e medidas legais.

