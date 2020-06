Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação do novo coronavírus em Cabo Verde, Artur Correia indicou que o dia foi marcado pelo registo de mais 24 recuperados a nível nacional, sendo 17 dos quais na cidade da Praia. No total, 385 pacientes estão dados como recuperados.

A capital de Cabo Verde, o foco principal da doença no país, tem neste momento mais doentes recuperados (57%) do que casos ativos, de um total acumulado de 561 casos.

Os dados foram avançado pelo porta-voz do Ministério da Saúde, no dia em que o país registou mais 11 casos novos de covid-19 no país, todos na ilha de Santiago.

Três desses casos foram diagnosticados no concelho da Ribeira Grande de Santiago, importados de cabo-verdianos provenientes dos Estados Unidos e que estavam em quarentena num dos hotéis do concelho.

Ribeira Grande de Santiago passou assim a ser o 11.º concelho do arquipélago a diagnosticar casos da doença e em Santiago é o 6º.

Os outros casos novos de transmissão local do dia foram registados na Praia (5) e em Santa Cruz (3).

Das nove ilhas habitadas, apenas Maio, Fogo e Brava ainda não registaram casos de covid-19.

De acordo com os dados oficiais avançados hoje pelo Ministério da Saúde, o país passa a contar com um acumulado de 782 casos, desde 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (648), Sal (72), Boa Vista (57), São Vicente (10), Santo Antão (04) e São Nicolau (02).

No total registaram-se sete mortes, dois doentes foram transferidos para os seus países e 385 foram dados como recuperados, perfazendo um total de 398 doentes ativos em todo o arquipélago.

"Os doentes com infeção ativa continuam em isolamento, sendo que um deles continua em estado grave", informou o Ministério da Saúde, na nota assinada pelo ministro Arlindo do Rosário.

Na conferência de imprensa, Artur Correia avançou que foram hoje registados 22 casos suspeitos e há 1.627 pessoas em quarentena, domiciliar e obrigatória, em várias ilhas do país.

Em África, há quase sete mil mortos (6.999) confirmados em mais de 259 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 443 mil mortos e infetou mais de 8,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // JH

Lusa/Fim