Em comunicado, o ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 411 amostras desde domingo, com o concelho da Praia, capital do país, a confirmar mais 21 infetados (em 62 amostras) com o vírus que provoca a covid-19, contando agora com 467 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago foram confirmados casos do novo coronavírus nos concelhos de São Miguel (dois), Santa Cruz (dois) e Santa Catarina (um).

Na ilha do Sal, novo foco do vírus no arquipélago, foram confirmados mais seis infetados (em 34 amostras), passando a 178 casos ativos.

Foram ainda registados casos nas ilhas da Boa Vista (16), São Nicolau (10), São Vicente (seis) e Santo Antão (um).

Nas últimas 24 horas, foram dados como recuperados da doença 85 infetados, mantendo-se em 165 o acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19 e cinco por causas externas.

Trata-se de uma taxa de letalidade inferior a 1%, conforme descreveu hoje, em conferência de imprensa de balanço semanal, o diretor nacional de Saúde de Cabo Verde, Jorge Noel Barreto.

O responsável acrescentou que a taxa de incidência nacional acumulada nos últimos 14 dias subiu para 184 mil casos de covid-19 por 100 mil habitantes, crescimento registado "às custas dos casos que estão a ser identificados na Praia, no Sal e na Boa Vista", admitindo que podem ser necessárias "medidas mais restritivas".

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 17.190 casos do novo coronavírus, desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista hoje 852 casos ativos de infeção e soma 16.160 considerados recuperados, enquanto dois infetados, estrangeiros, foram transferidos para os países de origem.

"A situação epidemiológica é uma situação bastante instável. Ou seja, pode mudar de um dia para o outro. É extremamente importante que a população saiba do seu papel, que conheça e cumpra as medidas de proteção", apelou o diretor nacional de Saúde.

Jorge Noel Barreto admitiu que estão a ser detetados casos de "festas privadas", atualmente proibidas, que "favorecem a aglomeração de pessoas" e "acabam por aumentar o risco de propagação do vírus na população".

De acordo com o diretor nacional de Saúde, estão atualmente internados nos hospitais do país 21 pessoas com covid-19, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 33%.

