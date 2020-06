No habitual ponto de situação do novo coronavírus no país, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, corrigiu os dados avançados de manhã pelo Ministério da Saúde, que davam conta de 40 casos novos, quando foram apenas 39.

Jorge Barreto esclareceu que quando os dados dos laboratórios são recebidos pelas Delegacias de Saúde são confrontados com outras informações, e constatou-se que havia uma pessoa que era controlo e não caso novo, elevando o total acumulado para 983, desde 19 de março.

"É um controlo que ainda está positivo. Nós retiramos essa pessoa das estatísticas, por isso é que ficaram 39", precisou o responsável de saúde cabo-verdiano.

O porta-voz do Ministério da Saúde informou que, do total, há 499 pessoas já consideradas recuperadas (50,8%), com 59 a receber alta hoje, sendo 32 na Praia, 24 em Santa Cruz e três no Sal.

Do total de recuperados, o maior número regista-se na Praia (395), seguida da Boa Vista (53), Sal (05), Tarrafal de Santiago (02), São Domingos (01), Santa Cruz (33), Santa Catarina de Santiago (01), São Vicente (08) e Ribeira Grande de Santo Antão (01).

Para Jorge Barreto, o número de recuperados é "uma informação muito boa" e "sempre bem-vinda".

O número de recuperados em Cabo Verde passa assim a ser superior aos casos de infeção ativos, neste momento de 474 pessoas, representando 48% do total de casos já notificados.

Entre os casos ativos, sete foram registados hoje na Ribeira Grande de Santiago, elevando para 12 os concelhos no país com casos locais, depois de ter diagnosticado dois casos importados.

Jorge Barreto explicou que quatro dos casos são de contactos tidos na Praia e os outros de pessoas que apresentavam sintomas da doença.

A mesma fonte salientou que "já era de se esperar" que Ribeira Grande de Santiago, que alberga a Cidade Velha, património da humanidade, tivesse casos de transmissão comunitária, devido à sua proximidade com a capital do país, que é o concelho com mais casos registados até agora (638).

"A investigação ainda continua, no sentido de se tentar identificar qual seria realmente a fonte de infeção", garantiu o diretor.

O país já contabilizou oito óbitos, o que dá uma taxa de letalidade global de 0,8%, prosseguiu o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, que deu conta ainda que 1.297 pessoas em quarentena em todas as ilhas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 472 mil mortos e infetou mais de 9,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

