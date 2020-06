Em comunicado, o Ministério da Saúde e Segurança Social informou que os laboratório de virologia da Praia (Santiago) e do Mindelo (São Vicente) analisaram 129 amostras na terça-feira, tendo registado um total de 30 novo casos de covid-19.

A maior parte dos casos (23) foi registada no concelho de Santa Cruz, ilha de Santiago, seguida da Praia, também em Santiago, com mais seis, e um em São Vicente, importado da ilha do Sal.

As restantes 119 análises deram resultado negativo e o Ministério da Saúde adiantou ainda que há 13 amostras pendentes.

Com estes novos 30 casos, o país passa a ter um acumulado de 615, desde o dia 19 de março, nas ilhas de Santiago (540), Boa Vista (57), São Vicente (10) e Sal (8).

No mesmo comunicado, o Ministério da Saúde indicou que o país regista 314 doentes recuperados, mais 20 do que no dia anterior.

Do total, registaram-se ainda cinco óbitos, dois doentes foram transferidos para os seus respetivos países e o país conta neste momento com 294 casos ativos.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 408 mil mortos e infetou mais de 7,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // PJA

Lusa/Fim