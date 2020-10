Em comunicado, aquele ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 775 amostras desde sexta-feira e 24 deram resultado positivo para o novo coronavírus no concelho da Praia, capital do país, principal foco da pandemia em Cabo Verde.

Ainda na ilha de Santiago foram registados casos positivos de covid-19 nos concelhos de Ribeira Grande (5), Santa Catarina (3), São Domingos (1) e São Salvador do Mundo (01).