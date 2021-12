Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da covid-19 no país, Jorge Barreto notou um "descontrolo" e "agravamento" da situação epidemiológica no país nos últimos 14 dias, com uma taxa média de positividade de 6,6%, um aumento em relação às duas semanas anteriores, que foi de 1,7%.

"Claramente, verificamos que houve o agravamento da situação em termos de identificação de casos, levando a um aumento considerável da taxa de positividade, ultrapassando aquilo que é considerado recomendável que é 4% ou inferior a 4%", avançou.

O porta-voz do Ministério da Saúde referiu que a taxa de transmissibilidade a nível nacional é de 2,52% e a taxa de incidência acumulada também aumentou para 110 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto antes estava em 24 por 100 mil habitantes.

De acordo com Jorge Barreto, estes aumentos eram esperados, tendo em conta o momento que o país vive das festas do Natal e passagem de ano, mas voltou a apelar à ponderação e reforço das medidas de prevenção.

Para a mesma fonte, a situação neste momento no país não é favorável nem recomendável para a realização de festas populares, questionando se não seria necessário voltar a ter um "aperto" das medidas restritivas, o que caberá ao Governo.

"Ainda não é o momento para estarmos a baixar a guarda. Queremos festejar sim, mas tempos que pensar que ainda estamos em pandemia", alertou Jorge Barreto.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde cabo-verdianas analisaram 1.516 amostras e encontraram 101 novos casos positivos, numa taxa de positividade global de 6,7%.

Cabo Verde tem registado um aumento de novos casos de covid-19 nos últimos dias, com destaque para 148 no sábado, tendo neste momento 609 casos ativos, um total de 39.173 casos positivos acumulados desde o início da pandemia e 38.187 casos recuperados da doença e 351 óbitos.

Na terça-feira, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, vai fazer uma declaração ao país para anunciar novas medidas de combate à propagação do vírus.

Desde 28 de outubro que o país está em situação de alerta, tendo deixado de ser obrigatório o uso de máscara na via pública, bem como o relaxamento de várias medidas, como a reabertura de discotecas.

Relativamente à vacinação, o diretor nacional de Saúde avançou que o país tem neste momento 84% de adultos com a primeira dose, enquanto 71% já está completamente imunizados contra a covid-19.

Quanto à vacinação dos menores dos 12 aos 17 anos, que se iniciou em 16 de dezembro, já tomaram a primeira dose um total de 26.485, representando uma taxa de 44,7% do total de cerca de 60 mil adolescentes nessa faixa etária.

O país já está também a aplicar a dose de reforço, tendo já dado cerca de 4.000 aos profissionais de saúde, idosos, doentes crónicos, bombeiros e pessoal da proteção civil e pessoas com mais de 40 anos, ainda segundo o diretor nacional de Saúde.

A covid-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

