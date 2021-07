O Ministério da Saúde informou em comunicado que do total de 812 resultados recebidos dos laboratórios de virologia, somam-se 20 casos novos positivos de infeção pelo novo coronavírus, numa taxa de positividade de 2,5%.

Os novos casos foram diagnosticados na Praia (três), nos Mosteiros (quatro), Santa Catarina do Fogo (um), Brava (dois), Paul (quatro), Porto Novo (dois), São Vicente (um) e Maio (3).

Nas últimas 24 horas, o país registou mais uma morte provocada pela covid-19, na ilha de São Vicente, e chegou aos 290 óbitos associados à doença desde o início da pandemia.

Por outro lado, mais 57 pessoas tiveram alta, com o país a ter agora 32.236 casos recuperados, de um total de 33.026 casos positivos acumulados, dos quais há ainda a contabilizar 480 casos ativos.

Na habitual conferência de semanal para fazer o ponto de situação da pandemia no país, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, indicou que foram notificados 12 casos suspeitos em todo o país e há nove pessoas internadas em todos os hospitais do país, numa taxa de ocupação hospitalar de 10%.

Fazendo o balanço dos últimos 14 dias, o porta-voz do Governo disse hoje o país continuar a ter uma diminuição do número de casos, sem haver diminuição do número de amostras analisadas, bem como uma melhoria da taxa de positividade, embora ainda acima de 4%.

Em todo o país, nos últimos 14 dias ainda há 10 concelhos com uma taxa de incidência acumulada acima de 150 casos por 100 mil habitantes, superior à taxa média a nível nacional, que é de 112 casos por 100 mil habitantes.

"Se nós conjugarmos essa taxa com o RT, que está em 0,88%, nós podemos dizer que Cabo Verde neste momento está numa área de risco verde, ou seja, com risco mínimo, apesar de ainda termos casos a circular", analisou o mesmo responsável.

Durante o mês de julho já foram registados quatro óbitos, enquanto em todo o mês de junho foram 22, o que leva Jorge Barreto a prever que este mês vai ser "muito melhor" do que o anterior, caso se mantiver essa tendência.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.028.446 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

RIPE // PJA

Lusa/Fim