Em comunicado, o ministério avançou que das 555 amostras analisadas nos laboratórios de virologia do país, 24 deram resultado positivo para a covid-19, dos quais quatro na cidade da Praia, que voltou a registar mais um morte provocada pela doença, de um total agora de 140 a nível nacional.

Ainda na ilha de Santiago, foram diagnosticados mais nove casos positivos, distribuídos pelos concelhos de São Miguel (7), São Domingos e Tarrafal, com um cada.

São Vicente tem mais 10 infetados e Santa Catarina do Fogo registou mais um caso positivo, segundo os mesmos dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 42 pacientes, aumentando para 14.282 os casos considerados recuperados da doença.

O país chegou aos 14.785 casos positivos acumulados e tem atualmente 358 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.408.243 mortos no mundo, resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

