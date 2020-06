"É algo não estava na rotina do Serviço Nacional de Saúde (SNS), aconteceu há três meses, mas nós todos os dias aumentamos a nossa resiliência para fazer face a esta pandemia", disse Artur Correia, na habitual conferência de imprensa, na cidade da Praia, para fazer o ponto de situação da doença no país.

Segundo o responsável de saúde, o país tem melhorado a sua capacidade nos diferentes domínios, quer no diagnóstico, quer no isolamento, no tratamento, acompanhamento e também na linha verde de atendimento ao público.

"Todos os dias melhoramos a nossa capacidade de intervenção. Esse é que é o nosso foco", salientou o diretor nacional de Saúde, que voltou a apelar a todas as pessoas para a necessidade de proteção e prevenção contra o novo coronavírus.

"Havendo respeito pelas medidas preventivas, de distanciamento, evitar aglomerações, uso de máscaras e protegermos a nossa população de risco, que são as pessoas idosas e as que têm comorbilidades associadas, com certeza que, independentemente da estirpe e das mutações do vírus, conseguiremos combater a covid-19", frisou Artur Correia, no dia em que o país registou mais 22 novos casos.

No total, Cabo Verde já diagnosticou um acumulado de 782 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (637), Sal (72), Boa Vista (57), São Vicente (10), Santo Antão (04) e São Nicolau (02).

No total registaram-se sete mortes, dois doentes foram transferidos para os seus países, 361 dados como recuperados, perfazendo um total de 412 doentes ativos em todo o arquipélago.

Em África, há 6.770 mortos confirmados em quase 252 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 436 mil mortos e infetou mais de oito milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // AJO

Lusa/Fim