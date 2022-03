"Havia muitas reticências e desconfiança de que pudéssemos estar à altura para fazer este bom combate e os resultados estão a demonstrar que sim, conseguimos", afirmou Ulisses Correia e Silva, em Assomada, interior da ilha de Santiago, na apresentação da situação da vacinação contra a covid-19, que arrancou em 18 de março de 2021 em Cabo Verde.

Segundo os objetivos traçados na altura, Cabo Verde deveria assegurar a vacinação de pelo menos 70% da população elegível até final de 2021, começando por grupos prioritários.

Até ao momento, segundo dados oficiais, Cabo Verde vacinou 272.152 adultos com as duas doses da vacina contra a covid-19, equivalente a 73,5% da população elegível, e 317.087 adultos com pelo menos a primeira dose (85,6%).

"Através dos esforços do país na mobilização das vacinas através do mecanismo Covax e de ofertas de outros países, Cabo Verde mobilizou 1.045.840 doses de vacinas", da AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm e Moderna, refere ainda o Governo, no balanço do primeiro ano de vacinação no país.

Para Ulisses Correia e Silva, foi possível fazer "ao embate extremamente forte" da pandemia, através da vacinação, embora observando que as taxas de vacinação no norte da ilha de Santiago, a mais populosa do país, continuam abaixo da média nacional.

"Assinalar um ano da vacinação é assinalar o sucesso de Cabo Verde e também o reforçar da ação para podermos estar cada vez mais protegidos", apelou o chefe do Governo, ao mesmo tempo que reconheceu o papel dos profissionais de saúde nestes dois anos de pandemia no arquipélago.

Até 06 de março, o país tinha utilizado 684.278 (65,4%) das vacinas recebidas, 45.056 dos adolescentes, dos 12 aos 17 anos, equivalente a 76,1% da população estimada nessa faixa etária, já tinham recebido uma dose e 36.258 (61,2%) estavam complemente vacinados.

A nível nacional, em relação a doses de reforço, segundo o último boletim disponibilizado pela Direção Nacional de Saúde, já tinham sido aplicadas 47.391 doses em adultos (12,8%).

Cabo Verde contabiliza um total de 55. 917 casos de covid-19 desde 20 de março de 2020, que provocaram 401 óbitos associados à doença, o último dos quais há praticamente um mês.

Com 11 casos ativos atualmente -- contra os mais de 7.000 em janeiro último, no pico da pandemia -, Cabo Verde apresenta uma taxa de positividade de 0,5% nos testes realizados nas duas últimas semanas e a taxa de incidência acumulada caiu para apenas quatro por 100 mil habitantes, com uma taxa de letalidade global de 0,7 % e um Rt de 0,62, segundo os dados da Direção Nacional de Saúde.

PVJ // LFS

Lusa/Fim