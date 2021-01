Na habitual conferência de imprensa semanal de balanço da doença no país, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, avançou que das 509 amostras analisadas nos últimos dois dias, 29 deram resultado positivo para o novo coronavírus.

Mais de metade dos novos casos (15) foi diagnosticado na ilha de São Vicente, seguida da ilha do Maio (10), enquanto Mosteiros, no Fogo, teve mais dois casos, e São Salvador do Mundo e Santa Cruz, na ilha de Santiago, com uma infeção cada.

O porta-voz do Ministério da Saúde deu conta ainda que foram registados quatro casos suspeitos, há 543 pessoas em quarentena à espera dos resultados do testes de diagnóstico e 11 pessoas internadas no hospitais nacionais, uma a precisar de cuidados especiais no Fogo.

Nas últimas 24 horas, a autoridades de saúde deram alta a mais 17 pessoas, aumentando para 11.597 os casos considerados recuperados, representando 77% do total de casos já notificados, que é de 11.949.

Cabo Verde mantém 113 óbitos registados até agora, o último em 31 de dezembro, na ilha de São Vicente, tendo neste momento uma taxa de letalidade de 0,95%, ainda segundo Jorge Barreto.

O país tem neste momento 222 casos ativos.

O diretor nacional de Saúde referiu que o país conta neste momento como um total de 54 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, uma diminuição em metade em relação aos 14 dias anteriores.

O mesmo responsável de saúde disse que a situação no país tende para uma estabilização, com tendência para diminuição, mas voltou a pedir colaboração das pessoas, por entender que "nada está garantido".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.843.631 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // LFS

Lusa/Fim